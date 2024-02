Drugi przystanek w afrykańskiej podróży prezydenta Dudy

Prezydent Andrzej Duda przybył do stolicy Rwandy, Kigali. To drugi przystanek w jego podróży po wschodniej Afryce. Wcześniej, jeszcze podczas pobytu w Kenii, prezydent odwiedził Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych w Kiambu. - Dzięki polskiej pomocy rozwojowej została tu stworzona profesjonalna kenijska straż pożarna. Dziś ponad 60 procent terytorium Kenii jest obsługiwane przez profesjonalnych strażaków - zaznaczył.

Podczas wizyty w Afryce Wschodniej Andrzej Duda odwiedza trzy państwa: Kenię , Rwandę i Tanzanię . Prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda . Od niedzieli prezydent przebywał w Kenii. We wtorek przybył do stolicy Rwandy, Kigali.

W programie wizyty w Rwandzie zaplanowano m.in. rozmowy dwustronne z prezydentem tego kraju Paulem Kagame, polsko-rwandyjskie forum gospodarcze i wizytę w ośrodku dla niewidomych dzieci w Kibeho. - Rwanda jest krajem rozwijającym się bardzo dynamicznie, więc mam nadzieję, że możliwości rozwojowe dla naszych przedsiębiorców będą na tyle atrakcyjne, żeby ich zainteresować współpracą z przedsiębiorcami rwandyjskimi i inwestycjami - mówił prezydent przed wylotem do Rwandy.

W Kenii prezydent odwiedził Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych

Wcześniej we wtorek prezydent odwiedził Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych w Kiambu w Kenii, prowadzone przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). To miejsce, w którym Polacy szkolą kenijskich strażaków.

- To miejsce nazywane jest swoistą akademią strażacką. Tutaj, dzięki polskiej pomocy rozwojowej - zarówno finansowej, jak i merytorycznej, to znaczy dzięki wiedzy polskich strażaków - stworzone zostało centrum szkolenia służby pożarniczej - powiedział prezydent i zwrócił uwagę, że kenijska straż pożarna została zbudowana praktycznie od zera dzięki szkoleniom organizowanym przez PCPM. - To niewątpliwie nasz dorobek, którym możemy się pochwalić - dodał.