Premier Włoch uruchamia "mini-Guantanamo" w Albanii

W Albanii zaczął w środę funkcjonować na mocy porozumienia z Włochami ośrodek recepcyjny dla migrantów, którzy mogą tam trafiać bezpośrednio z morza, poprzez które starają się dotrzeć do Włoch. W ośrodku otwartym przez premier Giorgię Meloni będą przebywać w czasie rozpatrywania złożonych przez nich wniosków o azyl oraz ustalenia, czy spełniają oni warunki, by go otrzymać.