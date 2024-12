Decyzja elektorów, deklaracja PSL, śledztwo w sprawie Gajewskiej

1. Wybór prezydenta Gruzji w cieniu protestów

224 z 300 elektorów, w tym parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz lokalnych, poparło w wyborach prezydenckich w Gruzji Micheila Kawelaszwilego, wybierając go na ten urząd. Był on jedynym kandydatem. Popiera go rządząca w kraju partia Gruzińskie Marzenie. Przedstawiciele opozycji nie wzięli udziału w głosowaniu.