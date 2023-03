Protesty w Paryżu, coraz więcej śmieci na ulicach

Na odbiór z paryskich ulic w sobotę czekało 4,5 tysiąca ton śmieci - przekazała rzeczniczka mera Paryża, cytowana przez CNN. Dziennikarze stacji podkreślają, że masowe protesty przeciwko reformie emerytalnej zakłóciły wywóz odpadów z francuskiej stolicy. Piętrzą się one nawet we pobliżu takich turystycznych atrakcji, jak Wieża Eiffla czy Łuk Triumfalny.

Nagromadzenie śmieci w Paryżu wywołało wśród paryżan i miejscowych polityków niepokój przed zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Burmistrz 17. dzielnicy Geoffroy Boulard powiedział w wywiadzie dla BFMTV, że poprosił Anne Hidalgo o zatrudnienie prywatnych firm do pomocy. - Nie możemy czekać - stwierdził i dodał, że martwi go namnażanie się szczurów i gryzoni w mieście.

Protesty w Paryżu

W sobotę, podczas 7. dnia społecznej mobilizacji przeciwko reformie emerytalnej, demonstrowało we Francji, według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 368 tys. osób. To mniej niż w poprzednim okresie. Dla przykładu, we wtorek na ulice francuskich miast wyszło 1,28 mln ludzi, a w pierwszy weekend lutego ministerstwo doliczyło się 963 tys. demonstrantów.