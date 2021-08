Żołnierze zginęli z rąk bojowników. Pakistańska armia wzięła odwet

Do wydarzenia doszło przy granicy z regionem Bajaur leżącym na terytoriach plemiennych północno-zachodniego Pakistanu. To pierwszy taki incydent na granicy pakistańsko-afgańskiej od czasu, gdy w połowie sierpnia władzę w Afganistanie przejęli talibowie. "Pakistan potępia wykorzystywanie Afganistanu jako bazy wypadowej dla terrorystów i oczekuje, że obecne i przyszłe władze na to nie pozwolą" - podkreśliła armia w komunikacie.