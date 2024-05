Polska poparła przyznanie Palestynie statusu stałego członka ONZ

Kwalifikuje się do członkostwa

Projekt rezolucji "określa", że państwo Palestyna kwalifikuje się do członkostwa – rezygnując z pierwotnego sformułowania, że w ocenie Zgromadzenia Ogólnego jest to "państwo miłujące pokój". Dokument zaleca, aby Rada Bezpieczeństwa ponownie rozpatrzyła prośbę status członka "przychylnie".

Lista przywilejów

Lista nowych przywilejów obejmuje m.in. przyznanie Palestynie prawa do wypowiadania się we wszystkich kwestiach, nie tylko tych związanych z Palestyńczykami i Bliskim Wschodem, do proponowania punktów porządku obrad i udzielania odpowiedzi w debatach; prawo do wyboru na przewodniczącego głównych komisji Zgromadzenia; prawo do udziału w konferencjach ONZ i międzynarodowych zwoływanych przez tę organizację.