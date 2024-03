Zmarnowano ponad miliard ton żywności. Większość wyrzucono

Na świecie ze zmarnowanego w 2022 r. ponad miliarda ton żywności - 60 proc., czyli 631 mln ton, to żywność wyrzucona przez gospodarstwa domowe. Udział gastronomii w marnowaniu jedzenia to 28 proc., a supermarketów i innych sklepów z żywnością - 12 proc. Według raportu koszt wyrzucanego jedzenia to ponad bilion dolarów rocznie.