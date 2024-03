Media: niemiecki wywiad nie wyklucza, że Putin może zaatakować kraje NATO po 2026 roku

Business Insider powołuje się na informacje z niejawnego raportu niemieckich służb wywiadowczych. Według portalu, w raporcie tym stwierdzono, że "obserwuje się znaczną intensyfikację rosyjskiej produkcji zbrojeniowej, co może doprowadzić do podwojenia potencjału militarnego Rosji w ciągu najbliższych pięciu lat w porównaniu do stanu obecnego, zwłaszcza w zakresie broni konwencjonalnej".