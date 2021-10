Rozmowy koalicyjne po wyborach w Niemczech. Partie podzielone przez "stary niemiecki spór"

Sprawa ograniczenia prędkości na niemieckich autostradach stała się częścią debaty politycznej w okresie tworzenia się przyszłej koalicji rządowej po wyborach do Bundestagu - pisze tygodnik "Focus". Zwolennicy ograniczenia opierają się na argumencie bezpieczeństwa oraz pozytywnego wpływu dla klimatu. Z kolei przeciwnicy podkreślają konieczność obrony "indywidualnej wolności".

"O ile FDP i Zieloni starają się podkreślać podobieństwa swoich programów politycznych, to podczas negocjacji koalicyjnych wciąż istnieją kwestie, które ich mocno dzielą. Jednym z tych tematów jest 'stary niemiecki spór' o ograniczenie prędkości na autostradzie" - pisze "Focus". Obecnie na niemieckich autostradach nie obowiązują ograniczania prędkości. Za wprowadzeniem ograniczenia do 130 km/h na opowiada się jednak Lewica, Zieloni oraz SPD. Argumentują, że wolniejsza jazda zwiększa bezpieczeństwo na drodze i jednocześnie przeciwdziała zmianom klimatycznym, obniżając emisję szkodliwego dla środowiska CO2.

O tym, że ograniczenie prędkości byłoby dobre dla zdrowia, bezpieczeństwa i klimatu, przekonują profesorowie Stefan Bauernschuster i Christian Traxler, cytowani na łamach "Focusa". "Szereg badań empirycznych wykazało, że zanieczyszczenie powietrza powodowane przez ruch samochodowy prowadzi do niemałych problemów zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku dzieci" - uważają. Jak dodają eksperci, "blisko 15 mln ludzi w Niemczech mieszka w promieniu 2 km od odcinka autostrady bez ograniczeń prędkości. (…) Znaczna część populacji mogłaby bezpośrednio skorzystać na redukcji emisji". W oparciu o dane Federalnej Agencji Środowiska eksperci doszli do wniosku, że ograniczenie prędkości do 130 km/h miałoby taki sam wpływ na klimat, jak ograniczenie o 13 procent ruchu samochodowego w miastach.