Opublikowana we wtorek w czasopiśmie The Lancet Diabetes and Endocrinology praca naukowców z Uniwersytetu w Cambridge sugeruje, że regularne spożywanie nawet niewielkich ilości mięsa wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2. Analiza 31 opracowań z 20 krajów świata potwierdza wcześniej publikowane badania. W jej ramach wzięto pod uwagę dane na temat blisko 2 milionów dorosłych.