Rumuńskie F-16 przechwyciły rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem

Dwa rumuńskie myśliwce F-16, stacjonujące w bazie w Szawlach na Litwie, przechwyciły w piątek dwa rosyjskie samoloty bojowe nad Morzem Bałtyckim, w okolicy terytorium NATO - przekazało Dowództwa Sił Powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Była to pierwsza interwencja rumuńskich pilotów F-16, którzy od początku kwietnia prowadzą działania w ramach misji Baltic Air Policing.

Zgodnie ze standardami NATO, poderwane zostały myśliwce stacjonujące w bazie w Szawlach na Litwie . Rumuńscy piloci zidentyfikowali maszyny jako rosyjskie Su-27. "Po profesjonalnym manewrze przechwycenia i identyfikacji, odrzutowce NATO w bezpieczny sposób odeskortowały rosyjskie myśliwce i powróciły do bazy w Szawlach" - wskazano w komunikacie.

Na zdjęciach widać, że rosyjskie myśliwce należały do lotnictwa marynarki wojennej.

Pierwsza taka misja rumuńskich F-16

Piloci z Rumunii i Portugalii dyżurują w ramach 62. rotacji misji Baltic Air Policing od 1 kwietnia tego roku. NATO-wskie dowództwo podkreśliło, że dla Rumunów była to pierwsza interwencja w czasie tej operacji. 30 marca swoją misję zakończyli lotnicy z Polski i Francji .

Piloci z Rumunii powrócili do działań w ramach Baltic Air Policing po 16 latach przerwy. W 2007 roku na dyżurze w Szawlach były jeszcze rumuńskie myśliwce MiG-21, zmodernizowane do wersji LanceR. Potem jednak Bukareszt nabył używane samoloty F-16 - najpierw od Portugalii, a następnie także od Norwegii. Dla rumuńskich F-16 było to więc pierwsze w historii spotkanie z rosyjskimi myśliwcami nad wodami Bałtyku.