Blizny odparowane laserem. Po 50 latach "Napalm Girl" ma szanse na koniec cierpienia

Zabiegi laserem

Siedem lat temu mieszkająca obecnie w Kanadzie kobieta dowiedziała się o specjalistycznych zabiegach laserowych. Pozwalają one na usuwanie blizn, czasami niemal 4-krotnie grubszych od zdrowej skóry, a co za tym idzie na usuwanie bólu i ograniczeń ruchowych powodowanych przez takie rozległe blizny.

Na skutek działania wiązki lasera tkanki blizny są odparowywane. - Zawsze mówię, że to jak gotowanie wody na kuchence, to ją dosłownie odparowuje, a pozostawiane najmniejsze dziurki, jakie znało ludzkie ciało organizm jest w stanie zagoić - tłumaczy dr Jill Waibel ze specjalistycznej kliniki w Miami, w której przechodzi zabiegi Kim Phuc Phan Thi. Dr Waibel zaoferowała swoje zabiegi bezpłatnie, ponieważ uważa 59-latkę za symbol pokoju i nadziei.

"Raj na ziemi dla mnie!"

W rozmowie z CBS News Phan Thi opowiedziała o łącznie 12 zabiegach laserowych, na które specjalnie przyjeżdżała do Miami. - Dwanaście razy i teraz tak, zdecydowanie, po tych zabiegach mój ból znacząco zelżał - przyznała. Teraz kuracja kobiety ograniczy się do tylko do niewielkich, uzupełniających zabiegów. - Wygląda lepiej, jest taka szczęśliwa, ciągle się uśmiecha - powiedział dla CBS Nick Ut, autor słynnego zdjęcia "Napalm Girl", do dziś pozostający z nią w kontakcie.