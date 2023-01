Obywatel Niemiec aresztowany pod zarzutem zdrady. Miał przekazywać informacje rosyjskiemu wywiadowi

czytaj dalej

Wojna przyspiesza zmianę równowagi sił w Europie - pisze amerykański dziennik "New York Times". Podkreśla, że Polska była głównym lobbystą, który próbował przekonać niechętny Berlin do wysłania niemieckich czołgów na Ukrainę i upoważnienia do tego innych krajów, a środek ciężkości Europy, od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, przesuwa się na wschód kontynentu.