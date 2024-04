- Grupa przestępcza za pośrednictwem kurierów próbowała sprowadzić do Mołdawii szczególnie duże sumy pieniędzy. Wszczęto śledztwo w sprawie przemytu - powiadomił Victor Furtuna, wiceszef wydziału prokuratury do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Szef policji Viorel Cernauteanu powiedział, że osoby, które przewoziły pieniądze, otrzymały za to 300-500 euro. Część z nich zdążyła przekazać pieniądze inkasentom. "Kurierzy to starsi obywatele. Wcześniej wykorzystywano młodzież, teraz osoby starsze, głównie z Gagauzji" - wyjaśnia.

Sor głównym "organizatorem" działań prorosyjskich w Mołdawii

Według władz w Kiszyniowie i ekspertów Moskwa postawiła na Sora jako głównego "organizatora" działań prorosyjskich w Mołdawii, których celem jest destabilizacja i niedopuszczenie do wejścia kraju do UE.

"Sor to skazany przestępca. Nie tylko skazany został prawomocnym wyrokiem za udział w kradzieży miliarda dolarów z mołdawskich banków w 2014 r., ale znajduje się na listach sankcyjnych (m. in. USA, Wielkiej Brytanii oraz państw UE, w tym Polski) za swoją działalność obliczoną na podważenie demokracji w Mołdawii czy destabilizacji sytuacji w tym kraju (przy pomocy rosyjskich oligarchów). Już samo uczestniczenie w zorganizowanym przez Sora zjeździe jest podstawą do przesłuchania" - opisał na platformie X Kamil Całus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

"Sor znany jest z tego, że swoje środowiska polityczne wspiera finansowo m. in. za pomocą gotówki, wwożonej do Mołdawii z Rosji właśnie przez 'zaprzyjaźnione' osoby. Służby mołdawskie regularnie rekwirują całkiem spore kwoty, przeznaczone na finansowanie partii reprezentujących Sora. Niestety, to tylko kropla w morzu. Spora część funduszy trafia do Mołdawii za pomocą kryptowalut. Służby nie wykluczają też, że sporo gotówki trafia do kraju w bagażu dyplomatycznym" - napisał Całus.