Meksyk zmienia konstytucję w reakcji na działania Donalda Trumpa

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum Źródło: Reuters

Izba Deputowanych Meksyku opowiedziała się za przyjęciem zmian w konstytucji, które mają pomóc chronić suwerenność kraju. To reakcja na uznanie przez Donalda Trumpa kilku meksykańskich karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne oraz doniesienia medialne, że nad Meksykiem zaczęły potajemnie latać drony szpiegowskie.

We wtorek Izba Deputowanych, niższa izba meksykańskiego parlamentu (Kongresu), przyjęła zdecydowaną większością 417 do 36 projekt ustawy zmieniającej konstytucję. Celem jest ochrona suwerenności narodowej i sankcjonowanie ingerencji z zagranicy. Reforma zmienia dwa artykuły ustawy zasadniczej - nr 19 i 40, dotyczące niepodległości i suwerenności. 26 lutego przyjął ją Senat, teraz musi jeszcze uzyskać akceptację poszczególnych kongresów 17 z 32 stanów krajów.

Meksyk zmienia konstytucję

Przyjęty projekt jest inicjatywą prezydentki Meksyku Claudii Sheinbaum ogłoszoną 20 lutego w następstwie umieszczenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa sześciu meksykańskich karteli narkotykowych na liście zagranicznych organizacji terrorystycznych. CNN pisało wówczas, że taki krok mógłby potencjalnie być podstawą do przeprowadzenia bezpośrednich ataków USA na terytorium Meksyku. Stacja informowała, że od pewnego czasu nad krajem tym potajemnie latają amerykańskie drony MQ-9 Reaper, szpiegując kartele narkotykowe.

Sheinbaum ostrzegała, że jej kraj nie będzie akceptować amerykańskiej "inwazji" pod pretekstem walki z handlem narkotykami. Przyjęta we wtorek zmiana w art. 40 stanowi, że Meksyk "w żadnym wypadku nie zaakceptuje zewnętrznej interwencji, ingerencji lub jakiegokolwiek innego aktu podważającego integralność, niepodległość i suwerenność narodu". Przepis ma się odnosić do całego terytorium kraju, w tym lądu, wód wewnętrznych, morza terytorialnego czy przestrzeni powietrznej.

Zmiana art. 19 polega natomiast na dodaniu przestępstwa terroryzmu do listy przestępstw podlegających aresztowi prewencyjnemu. Rozszerza także tę karę wobec obywateli lub cudzoziemców zaangażowanych w nielegalną produkcję i rozpowszechnianie broni na terenie kraju lub wobec tych osób, które angażują się w działania zagrażające suwerenności Meksyku. CNN przypomina, że meksykańskie władze od dawna informowały, że przestępcy korzystają głównie z broni wyprodukowanej w USA i przemyconej do Meksyku.

Spięcia na linii Meksyk-USA

W lutym Sheinbaum podkreślała, że USA nie konsultowały z Meksykiem decyzji o wpisaniu kilku meksykańskich grup przestępczych na listę organizacji terrorystycznych. - Chcemy jasno powiedzieć, że nie negocjujemy suwerenności, to nie może być okazja dla Stanów Zjednoczonych do inwazji na naszą suwerenność - mówiła.

Przemyt narkotyków, w szczególności fentanylu, do USA, był głównym argumentem stosowanym przez Trumpa do nałożenia 25 proc. ceł na Meksyk. Po kilku zwrotach w tej sprawie, 6 marca prezydent USA ogłosił zawieszenie pobierania tych ceł do 2 kwietnia.

