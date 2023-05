Skazana za zabicie swojego gwałciciela może wyjść na wolność. Prokuratura zmienia zdanie

Prokuratura oczyściła Roxanę Ruiz z zarzutów

W 2021 roku Ruiz została zaatakowana we własnym mieszkaniu przez Sinaia Cruza, którego wcześniej znała z widzenia. Jak wynika z relacji 23-latki, przekazanej w rozmowie z portalem "El Pais", w dniu, w którym doszło do ataku, mężczyzna miał jej zaproponować odprowadzenie do domu, na co przystała. W momencie, kiedy dotarli już do jej mieszkania, Cruz miał zacząć nalegać, by wpuściła go środka i pozwoliła mu zostać na noc, co miał argumentować faktem, iż "mieszkał bardzo daleko". Ruiz przyznaje, że zgodziła się na prośbę i pozwoliła mu przenocować na materacu na podłodze. "Obudziłam się, a ten facet leżał na mnie z opuszczonymi spodniami i bokserkami" - mówi 23-latka. Między nią a mężczyzną doszło do szarpaniny. "Jeśli mnie nie puścisz, zabiję cię" - miał w pewnym momencie powiedzieć Cruz do Ruiz. Chwilę później, wykorzystując moment nieuwagi mężczyzny, Meksykanka zaczęła dusić go koszulką, co finalnie doprowadziło do jego śmierci. Później, w panice, Ruiz miała usiłować wynieść z domu zapakowane w torbę ciało zabitego, co zauważył patrol policji.