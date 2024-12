Zaatakował stewardesę, by przekierować lot

Meksykańska Gwardia Narodowa zatrzymała mężczyznę, który zaatakował stewardesę, by dostać się do kabiny pilotów i przekierować lot krajowy do sąsiednich Stanów Zjednoczonych. Do incydentu doszło w niedzielę. 31-latek został obezwładniony przez członków załogi. Meksykanin mówił o porwaniu krewnego i groźbach śmierci, jakie miał otrzymywać.