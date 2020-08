50 lat więzienia za zabicie dziennikarki. "To ostrzeżenie dla innych przestępców"

Na 50 lat więzienia został w sobotę skazany sprawca zabójstwa meksykańskiej dziennikarki Miroslavy Breach w 2017 roku - poinformowała prokuratura federalna w stolicy. To pierwsza tak wysoka kara w Meksyku za zabicie przedstawiciela mediów.

"Działał z premedytacją", wysyłał pogróżki do dziennikarki

Skazując na 50 lat więzienia mordercę Breach, sąd w Meksyku uznał, że "działał on z premedytacją", bowiem wcześniej wysyłał do dziennikarki pogróżki. Dodał, że "tak surowa kara to ostrzeżenie dla innych przestępców", którzy występują przeciwko wolności słowa.