Izraelczycy szykują się do ataku, ewakuują cywilów

Izraelska armia rozpoczęła ewakuację palestyńskich cywilów z Rafah na południu Strefy Gazy, przed możliwym atakiem na to miasto - poinformowało w poniedziałek izraelskie Radio Wojskowe. Siły zbrojne Izraela, jak dotąd, nie potwierdziły tych doniesień.

Radio Wojskowe poinformowało, że ewakuacja dotyczy obecnie kilku dzielnic leżących na obrzeżach Rafah. Ewakuowani mają być przetransportowani do miasteczek namiotowych w pobliskich miastach Chan Junus i Al-Mawasi.

Izraelska armia przekazała tymczasem, że do "zachęcenia" cywilów we wschodnim Rafah do "stopniowego przemieszczania się na wyznaczone tereny" wykorzystane będą plakaty, wiadomości tekstowe, telefony i ogłoszenia w mediach - podał Reuters.