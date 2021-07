Obcokrajowcy zatrzymani na Madagaskarze. Są podejrzani o plan zamachu na prezydenta

Jeden z aresztowanych podejrzanych o zamach na prezydenta Madagaskaru to emerytowany pułkownik, który dowodził francuskim pułkiem w Czadzie, drugi to były żandarm, który na Madagaskarze szkolił komandosów. Prokuratura nie podała ich danych, ale nazwiska natychmiast pojawiły się w internecie, gdzie anonimowi autorzy poinformowali, że zatrzymani to Paul Rafanoharana i Philippe-Marc François. Rafanoharana miał być przez krótki czas doradcą dyplomatycznym prezydenta.