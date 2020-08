Potężna eksplozja w Bejrucie. Co najmniej 10 osób nie żyje

Do potężnej eksplozji doszło w libańskiej stolicy - Bejrucie. Fala uderzeniowa doprowadziła do poważnych zniszczeń w mieście. Ministerstwo zdrowia informuje o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych i wielu osobach rannych. Wybuch miał miejsce w porcie. Doszło do niego prawdopodobnie w wyniku pożaru składowanych tam fajerwerków lub innych materiałów łatwopalnych.