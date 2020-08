Wzrasta liczba ofiar wybuchu w Bejrucie. "Nadzieja na odnalezienie ocalałych gaśnie"

W wyniku ogromnej eksplozji składowanej od lat saletry amonowej rannych w porcie w Bejrucie zginęło ponad 170 osób. Rannych zostało ponad 6 tysięcy osób. We wtorek wieczorem libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o aktualnej liczbie ofiar.

Do 171 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zeszłotygodniowej eksplozji w stolicy Libanu - Bejrucie , podało we wtorek libańskie ministerstwo zdrowia. Ponad 6 tys. osób zostało rannych. W porównaniu z niedzielą liczba ofiar wzrosła o 13 osób.

Wybuch saletry amonowej w porcie

Do eksplozji w bejruckim porcie doszło 4 sierpnia. Wybuchło 2750 ton saletry amonowej, która mimo wielu ostrzeżeń przez sześć lat była składowana w portowym magazynie.

Rząd podaje się do dymisji

W związku z wybuchem do dymisji podał się libański rząd - upadek gabinetu Diaba zapowiadały wcześniej w poniedziałek media, po złożeniu rezygnacji z urzędu przez czterech szefów resortów w związku z fala protestów, która ogarnęła Bejrut . Gdy Diab informował o dymisji rządu w wystąpieniu telewizyjnym, w centrum stolicy Libanu trwały nadal zamieszki. Demonstracji rzucali kamieniami i petardami w siły bezpieczeństwa, które odpowiedziały gazem łzawiącym.

Protestujący domagają się wymiany całej klasy politycznej Libanu, włącznie z parlamentarzystami. Gabinet Diaba powstał 21 stycznia, po dymisji poprzedniego rządu, do której doprowadziła również fala protestów. Do jej zamarcia na pewien czas przyczyniła się pandemia COVID-19, ale po wybuchu w Bejrucie demonstranci wyszli ponownie na ulice.

Libańczycy oskarżają władze zarówno o to, że ich nieudolność i korupcja doprowadziły do tej tragedii, jak i o to, że nie potrafiły właściwie zareagować na katastrofę. AFP przypomina, że sześć dni po eksplozji rząd nadal nie zdołał wyjaśnić, dlaczego 2750 ton saletry amonowej (azotanu amonu), które eksplodowały, przechowywano od sześciu lat w centrum miasta.