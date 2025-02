"Nie zapomnijcie pielęgnować tego wszystkiego, co jest poza chorobą" - pisze księżna. To krótkie i osobiste przesłanie skierowane przede wszystkim do osób zmagających się z rakiem i ich bliskich podpisała inicjałem C, jak Catherine. Oznaczyła je też hasztagiem "WorldCancerDay, czyli Światowy Dzień Walki z Rakiem, który to obchodzimy właśnie 4 lutego .

Wpis księżnej Kate na Światowy Dzień Walki z Rakiem

Dla księżnej walka z nowotworem to temat bardzo osobisty. Niemal dokładnie rok temu - w połowie stycznia ubiegłego roku przeszła operację jamy brzusznej, a w marcu poinformowała opinię publiczną, że wykryto u niej nowotwór. We wrześniowym oświadczeniu księżna przyznała, że zakończyła cykl chemioterapii. Zaznaczyła też, że jej "droga do pełnego powrotu do zdrowia jest długa". Dodała też wówczas, że nie może doczekać się powrotu do pracy. W styczniu poinformowała, że jest w remisji. - To ulga być w remisji, wciąż koncentruję się na powrocie do zdrowia - przekazała księżna Walii. Obecnie coraz częściej jest widziana podczas wykonywania królewskich obowiązków.