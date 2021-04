Pogrzeb księcia Filipa. Program specjalny w TVN24 GO i TVN24

Program specjalny w TVN24 i TVN24 GO

W TVN24 GO i TVN24 w sobotę będzie można oglądać wydanie specjalne poświęcone pogrzebowi księcia Filipa. Rozpocznie się ono o godzinie 14 w TVN24 GO. Między godziną 15 a 17 przeniesie się na antenę TVN24, ale nadal będzie można je śledzić w internecie. Później, jeszcze do godziny 18, program specjalny będzie kontynuowany w TVN24 GO.