"Kroki w postaci redukowania zobowiązań dobiegły końca", ale Iran ostrzega

Na razie Iran nie będzie redukował swoich zobowiązań wynikających z umowy nuklearnej, ale to może się zmienić. Wszystko zależy od europejskich sygnatariuszy dokumentu - ostrzegł minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif. Wcześniej rzecznik tego resortu zapełnił, że Teheran nadal respektuje międzynarodowe porozumienie nuklearne z 2015 roku.

Poniedziałkowe oświadczenia Mohammada Dżawada Zarifa zostało opublikowane na stronie internetowej irańskiego parlamentu. "Kroki w postaci redukowania zobowiązań dobiegły końca, ale jeżeli Europejczycy wciąż będą niewłaściwie postępować lub prześlą sprawę Iranu do Rady Bezpieczeństwa (ONZ - red.), wycofamy się z NPT" - cytuje oświadczenie Zarifa agencja Reutera.

- To czy Iran będzie nadal związany tym porozumieniem i będzie nadal redukował swe zobowiązania nuklearne będzie zależało od stron trzecich i od tego, czy interesy Iranu są w ramach porozumienia zagwarantowane - stwierdził Abbas Musawi. Rzecznik zapewnił, że w kwestiach dotyczących układu nuklearnego "drzwi dla dyplomacji pozostają otwarte", choć Unii Europejskiej nie udało się tego paktu uratować.

Uruchomiony mechanizm rozstrzygania sporów

Jak komentuje agencja Reutera, Musawi odniósł się do decyzji Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, które w zeszłym tygodniu uruchomiły mechanizm rozstrzygania sporów w ramach umowy nuklearnej z Iranem, co może doprowadzić do nałożenia sankcji na ten kraj za łamanie jej postanowień. Proces będzie nadzorował szef dyplomacji UE Josep Borrell.