Dwa tygodnie walki i wielka radość. Półroczna dziewczynka pokonała koronawirusa

"Bez was nie przeszlibyśmy przez to"

Niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu Erin wróci ze swoją mamą do domu. Ta podziękowała szpitalnemu personelowi. - Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna. Bez was nie przeszlibyśmy przez to - powiedziała kobieta, zwracając się do lekarzy i pielęgniarek.