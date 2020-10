Zamknięte puby i restauracje, otwarte szkoły i uniwersytety. Anglia wchodzi w drugi lockdown

Premier Boris Johnson ogłosił, że od najbliższego czwartku w Anglii rozpocznie się lockdown. Ma on potrwać do drugiego grudnia i związany jest z rosnącą liczbą przypadków koronawirusa. Wcześniej o zamiarach szefa rządu informowały brytyjskie media.

Wielka Brytania się zamyka

Decyzja brytyjskiego rządu będzie się odnosić tylko do Anglii, gdyż ochrona zdrowia jest kompetencją zdecentralizowaną, co oznacza, że w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej odpowiadają za tę sferę tamtejsze rządy.

Krótkie lockdowny w celu zatrzymania epidemii wprowadziły już rządy Irlandii Północnej i Walii. W Irlandii Północnej jest on przewidziany na cztery tygodnie, z czego dwa już minęły, zaś w Walii na 17 dni, co oznacza, że pozostało jeszcze 10.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 21 915 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że ich łączna liczba przekroczyła milion. Zarejestrowano 326 kolejnych zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

Liczba stwierdzonych zakażeń jest niższa o 2490 od tej z piątku i o 4773 od najwyższej z 21 października, to jednak wystarczyło, by Wielka Brytania stała się dziewiątym państwem świata i czwartym w Europie, w którym liczba wykrytych infekcji przekroczyła milion. Dotychczasowy bilans to 1 011 660.