W USA gwałtownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem wśród dzieci. A to jeszcze nie początek roku szkolnego

Wśród amerykańskich dzieci notuje się gwałtowny wzrost liczby zachorowań na COVID-19. Telewizja CNN ostrzegła w środę, że to dopiero początek, a dr Peter Hotez z Baylor College of Medicine w Houston zwraca uwagę, że rosnąca liczba zainfekowanych "ma miejsce jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego".

Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) fala zachorowań wśród dzieci nasiliła się na początku lipca. - Dzieje się to jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niestety to dopiero początek – ocenił cytowany przez CNN dr Peter Hotez z Baylor College of Medicine w Houston.