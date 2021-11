Lockdown w Austrii. Jakie obostrzenia zostaną wprowadzone?

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa od północy z niedzieli na poniedziałek w Austrii rozpocznie się lockdown, który potrwa maksymalnie 20 dni. W tym czasie Austriacy będą mogli opuszczać domy jedynie w kilku określonych przypadkach. Zaleca się, by w miarę możliwości wykonywać pracę w trybie zdalnym. - To będzie naprawdę restrykcyjny, ogólnokrajowy lockdown - mówił z Wiednia reporter TVN24 Przemysław Kaleta.

Kanclerz Austrii Alexander Schallenberg poinformował w piątek, że w najbliższy poniedziałek rozpocznie się ogólnokrajowy lockdown. Ma to związek ze stale pogarszająca się sytuacją pandemiczną. Krajowa izolacja ma potrwać maksymalnie 20 dni, a po 10 dniach władze przeprowadzą ocenę skuteczności podjętych działań. Jest to pierwszy lockdown w Europie Zachodniej w czasie czwartej fali pandemii COVID-19 - zwrócił uwagę reporter TVN24 Przemysław Kaleta. Jak dodał, będzie to "naprawdę restrykcyjny, ogólnokrajowy lockdown".

Lockdown w Austrii. Jakie obostrzenia?

Austriacy będą mogli opuszczać domy jedynie w określonych przypadkach, takich jak podstawowe zakupy, wyjście do lekarza czy w celach rekreacyjnych, jak spacer czy ćwiczenia na świeżym powietrzu. Zaleca się, by w miarę możliwości wybierać zdalny tryb pracy.

Od lutego obowiązkowe szczepienia

Sytuacja epidemiczna w Austrii

Kanclerz Austrii podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej, że nowe środki są konieczne, ponieważ "zbyt wielu wykazało niesolidarność". - To smutna, ale konieczna konsekwencja dramatycznego wzrostu liczby zakażeń w ostatnim czasie - oświadczyli Schallenberg, minister zdrowia Wolfgang Mueckstein oraz szef władz Tyrolu Guenther Platter i burmistrz Wiednia Michael Ludwig podczas wspólnej konferencji w Pertisau am Achensee w Tyrolu.

Kanclerz podkreślił, że podjęte na początku listopada ostrzejsze środki, np. ograniczenie dostępu do różnych miejsc publicznych dla osób, które nie są zaszczepione lub nie przeszły COVID-19 wcześniej niż pół roku temu, "zwiększyły chęć do szczepień, ale w niewystarczającym stopniu". Z powodu dramatycznej ilości zakażeń w wielu regionach o najmniejszym wskaźniku wyszczepienia oddziały OIOM są obłożone w maksymalnym stopniu.

Alexander Schallenberg przeprosił wszystkich zaszczepionych za wprowadzone ograniczenia, mówiąc, że to niesprawiedliwe, że muszą cierpieć z powodu blokady, choć wykorzystali wszystkie dostępne środki, by chronić siebie i innych przed zakażeniem i powstrzymać transmisję wirusa.

Protesty przeciwników lockdownu

Dziennik "Die Welt" poinformował o incydencie, do którego doszło w połowie listopada w Górnej Austrii. Jak podała policja, trzech młodych mieszkańców Linzu zaplanowało podpalenie funkcjonariusza. Przyznali się do podpalenia radiowozu oraz do planu polegającego na "zwabieniu policjanta w zasadzkę dzięki prowokacji, a następnie oblaniu go benzyną i podpaleniu".