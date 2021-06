Poseł 111 dni walczył z COVID-19, dziś opuścił szpital. "Potrzebuję dużo pomocy, ale żyję"

111 dni walczył z koronawirusem w szpitalu poseł rządzącej na Węgrzech partii Fidesz Gabor Banyai. Polityk zakończył hospitalizację i przechodzi rekonwalescencję. Podczas pobytu w szpitalu był dwukrotnie reanimowany. Również we wtorek poinformowano, że po długiej walce z koronawirusem zmarł 31-letni poseł opozycyjnej partii Momentum Szilard Dalnoki.

Poseł rządzącej na Węgrzech partii Fidesz Gabor Banyai został podłączony do respiratora w Kiskunhalas na południu Węgier 24 lutego. Był w stanie śpiączki farmakologicznej. 13 marca z powodu zakażenia bakteryjnego przetransportowano go do szpitala w Segedynie, gdzie dwukrotnie stanęło mu serce i musiał być reanimowany.