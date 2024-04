38 osadzonych uciekło główną bramą więzienia

- Nie zdążyłem nawet odmówić modlitwy Aid-al-Fitr (święto kończące muzułmański miesiąc ramadan - red.). Uciekli bardzo wcześnie - powiedział dyrektor więzienia Soilihi Ali Said, cytowany przez portal Comores Infos.

Ucieczka, jak informują lokalne media, została zainicjowana przez żołnierza przebywającego w więzieniu za zastrzelenie młodego kibica w listopadzie ubiegłego roku, podczas starć policji z tłumem chcącym dostać się na stadion, gdzie rozgrywano mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata, w którym Komory grały z Ghaną w Moroni.

Trudne warunki w więzieniu na Komorach

"Upał jest nie do zniesienia, nie ma przestrzeni, higieny, okien, nawet otworów wentylacyjnych. Zawsze występują przerwy w dostawie wody i prądu" - przedstawiał sytuację w więzienie Chamanoun na łamach wydawnictwa "Prison Insider".

"W celach nie ma toalet, a więźniowie mają do dyspozycji tylko jedno dziesięciolitrowe wiadro. 80 proccent więźniów najprawdopodobniej ma świerzb. Sam budynek to ruina, ściany się walą. Bójki wybuchają cały czas. Strażnicy niczego nie kontrolują, ale torturują więźniów. Kierownikiem ochrony w więzieniu jest syn prezydenta" - dodano.

Ucieczki z więzień na Komorach

Ta wielka wyspa na Oceanie Indyjskim oddalona od Komorów o około 900 km to główny kierunek ucieczki. Po drodze leży francuska Majotta. Też należy do archipelagu Komorów, ale w 1974 roku podczas referendum zdecydowała się pozostać przy Francji, w przeciwieństwie do pozostałych wysp, które wybrały niepodległość.