Komisja Europejska reaguje na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

"Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa, których należy przestrzegać we wszystkich państwach członkowskich. Prawa Europejczyków wynikające z traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie mieszkają w Unii Europejskiej. Zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie ona nadal to zapewniać" - podała Komisja.

Didier Reynders: będziemy reagować stanowczo

- Jest zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach. Jesteśmy zaniepokojeni. Komisja Europejska podkreśla pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej. To są zasady, które są podstawą Unii od początków. Po pierwsze, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiążą wszystkie sądy krajowe. Po drugie pierwszeństwo prawa unijnego, a po trzecie Trybunał ma kompetencje, aby oceniać zgodność z prawem Unii - podkreślił unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders.

- Sięgniemy po wszelkie możliwe instrumenty, żeby zapewnić przestrzeganie tych zasad – zapowiedział. – Jest zbyt wcześnie, by powiedzieć już teraz, kiedy zareagujemy. Musimy poczekać na publikację, ale będziemy reagować stanowczo, by chronić obywateli i wolny rynek, bo to rdzeń Unii. Jesteśmy w trakcie dyskusji o Funduszu Odbudowy. Kontynuujemy ocenę planu i rozpoczynamy proces mechanizmu warunkowości, o czym mówiła już szefowa Komisji Europejskiej w swoim przemówieniu, ale jest zbyt wcześnie, by powiedzieć więcej. Musimy przeczytać uzasadnienie – dodał.