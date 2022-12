Josep Borrell spotkał się z ukraińskimi żołnierzami szkolonymi w Brzegu. "Dziękuję Polsce"

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell złożył w piątek wizytę w Brzegu w województwie opolskim, gdzie powstała szkoleniowa misja Unii Europejskiej dla Ukraińców. - Dziękuję Polsce, polskiej armii i Polakom za pomoc w utworzeniu misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy - oświadczył szef unijnej dyplomacji.

Szef unijnej dyplomacji powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że rozmawiał wcześniej z Ukraińcami, którzy są szkoleni w misji Unii Europejskiej w Brzegu i "czuje wiele pokory po tym spotkaniu z żołnierzami, którzy szkolą się, by móc odeprzeć rosyjską agresję i bronić swej ziemi".

- Gdy spotkałem się z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim w Kijowie w kwietniu powiedziałem mu: nie potrzebujecie naszych słów (...), potrzebujecie naszego wsparcia w postaci sprzętu i szkoleń, broni i wyposażenia. I to właśnie robimy. (...) Dostarczamy broń i finansujemy jej zakup. I jesteśmy też tu, dostarczając wojskowe know-how - oświadczył Borrell.

Borrell o bezprecedensowym działaniu UE

Pomoc unijna dla Ukrainy i utworzenie misji szkoleniowej w Brzegu to "pod wieloma względami bezprecedensowe" działanie UE - zauważył szef dyplomacji.

Poinformował, że misja ta, której utworzenie kosztowało unijny budżet 100 mln euro, wyszkoli 50 tys. ukraińskich żołnierzy. Ich instruktorami będą nie tylko oficerowie z krajów UE, ale również Brytyjczycy i Kanadyjczycy, a nienależąca do Wspólnoty Norwegia przeznaczy na tę misję 50 mln euro. Ponadto UE wyasygnuje 60 mln euro na broń, która będzie wykorzystana podczas szkoleń.

- Dziś wszyscy są zgodni co do tego, że ukraińska armia jest jedną z najlepszych armii świata. Opiera się rosyjskiej agresji w sposób, którego nikt się nie spodziewał i nie tylko opiera się - odpycha również rosyjską armię - powiedział szef unijnej dyplomacji.

Unijna misja pomocy wojskowej dla Ukrainy

EUMAM (European Union Military Assistance Mission in Support of Ukraine) to unijna misja pomocy wojskowej dla Ukrainy utworzona 17 października 2022 roku. Jej dowódcą jest wiceadmirał Herve Blejean.