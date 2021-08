Izrael wycofuje chargé d’affaires z Polski. Reakcja na przyjęcie nowelizacji Kpa

Polska zaaprobowała dziś antysemickie i niemoralne prawo - napisał w sobotę na Twitterze minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid. To jego reakcja na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Lapid poinformował, że polecił dotychczasowej szefowej ambasady Izraela w Warszawie, aby natychmiast wróciła do kraju. Dodał, że zarekomenduje przebywającemu na urlopie ambasadorowi RP w Izraelu Markowi Magierowskiemu, by na razie nie wracał do Tel Awiwu. Głos w sprawie zabrał także premier Izraela.