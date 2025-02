Wśród ciał zwróconych w czwartek Izraelowi nie było ciała zakładniczki Shiri Bibas - twierdzi izraelska armia. Jak pisze CNN, to kolejny tragiczny zwrot w sprawie rodziny, która stała się w kraju jednym z symboli ofiar ataków Hamasu.

Tysiące ludzi witały w czwartek w Izraelu ciała zakładników uprowadzonych przez Hamas niemal półtora roku temu. Izraelskie wojsko potwierdziło, że było wśród nich ciało Odeda Lifszica , który miał też polskie obywatelstwo. Były też ciała dwóch synów rodziny Bibasów porwanych 7 października 2023 roku z kibucu Nir Oz. Jednak w trakcie identyfikacji ustalono, że czwarte przekazane przez Hamas ciało nie jest ciałem matki dzieci - Shiri Bibas - twierdzi izraelska armia w oświadczeniu cytowanym przez CNN. "Żądamy, by Hamas odesłał Shiri do domu, wraz ze wszystkimi zakładnikami" - pisze wojsko.

Izrael oskarża Hamas o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni. BBC cytuje piątkowe oświadczenie premiera Benjamina Netanjahu, który zapowiedział w piątek, że Izrael "dopilnuje, by Hamas zapłacił pełną cenę za to okrutne i niegodziwe naruszenie porozumienia".

Stali się symbolem ofiar ataków Hamasu

Nagranie przerażonej Shiri, trzymającej w ramionach dwóch swoich synów, stało się jednym z najbardziej przejmujących obrazów z dnia ataku Hamasu na Izrael. - Shiri i jej dzieci były we własnym domu, w swoim kibucu, wciąż w piżamach, co widział cały świat i nasz kraj. Kraj, który nie zdołał ich ochronić - mówiła Dana Silberman Sitton, siostra Shiri Bibas.

Shiri i jej dzieci są w Izraelu jednym z symboli wydarzeń z 7 października. W momencie uprowadzenia Ariel miał cztery lata, jego brat Kfir zaledwie dziewięć miesięcy. Chłopiec był najmłodszym z 251 zakładników porwanych przez Hamas. Zdjęcie uśmiechniętego chłopca regularnie pojawiało się na plakatach wzywających do uwolnienia zakładników.

Jak pisze CNN, odkrycie że w przekazanej trumnie nie ma ciała kobiety, to kolejny tragiczny zwrot w sprawie rodziny Bibasów. 7 października 2023 roku bojownicy Hamasu porwali również męża Shiri, Jardena Bibasa, który został uwolniony 1 lutego, w ramach trwającego od 19 stycznia tymczasowego rozejmu w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Po uwolnieniu Yarden spotkał się ze swoją siostrą i ojcem. "Niestety, moja rodzina jeszcze do mnie nie wróciła. Nadal tam są. Moje światło nadal tam jest i dopóki oni tam są, wszystko tutaj jest ciemne" - powiedział wówczas.

"Nie ma słów, które mogłyby opisać to okrucieństwo. Hamas nie tylko zamordował z zimną krwią Ariela i Kfira Bibasów, czteroletniego chłopca i 10-miesięczne niemowlę, ale nadal narusza każdą podstawową wartość moralną, nawet po ich śmierci" - amerykańska stacja cytuje ambasadora Izraela przy ONZ Danny Danona. "Zamiast zwrócić Shiri, matkę Kfira i Ariela, Hamas zwrócił niezidentyfikowane ciało, jakby to była bezwartościowa przesyłka. To nowe dno zła i okrucieństwa bez precedensu" - dodaje.