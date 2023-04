Burza po słowach szefa izraelskiej policji o "naturze Arabów", opozycja domaga się dymisji "rasistowskiego komisarza"

W Izraelu zawrzało po słowach szefa policji Kobi Szabtaja, który w rozmowie telefonicznej z ministrem bezpieczeństwa Itamarem Ben Gwirem miał powiedzieć, że "mordowanie leży w naturze Arabów". Rozmowa wyciekła do prasy najprawdopodobniej za sprawą Gwira. Napisał o niej portal Times of Israel. Ajman Odeh, przewodniczący arabskiej opozycyjnej partii Wspólna Lista, wezwał do zwolnienia Szabtaja z powodu jego słów i podkreślił, że przytaczane przez niego fakty nie odpowiadają prawdzie.