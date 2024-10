Władze dwóch indyjskich stanów zapowiadają wprowadzenie wysokich grzywien i kar więzienia nawet do 10 lat za zanieczyszczanie żywności, informują media. To następstwo opublikowania w internecie niezweryfikowanych nagrań, na których widać, jak sprzedawcy plują na żywność na straganach i w restauracjach. Liderzy opozycji skrytykowali pomysł, stwierdzając, że może to być wykorzystywane do ataków na muzułmanów. BBC zauważa, że żywność to "delikatny temat" w zróżnicowanych kulturowo Indiach.