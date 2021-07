Licealiści "planowali ataki bombowe", zostali zatrzymani

Steve Li z wydziału bezpieczeństwa państwowego hongkońskiej policji oświadczył na konferencji prasowej, że grupa zatrzymanych osób w wieku 15-39 lat usiłowała wytwarzać ładunki wybuchowe o dużej mocy w "chałupniczym laboratorium w hostelu". - Sześcioro z nich to uczniowie szkół średnich - przekazał Li. Jego zdaniem zatrzymani należą do samozwańczej rewolucyjnej organizacji Returning Valiant, która dąży do niepodległości Hongkongu.