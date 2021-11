Kilkudziesięciu aresztowanych. Starcia przeciwników obostrzeń z policją w Holandii

Po piątkowych zamieszkach w Rotterdamie, do których doszło w czasie protestu przeciwko obostrzeniom związanymi z COVID-19, policja aresztowała już 51 osób. Połowa zatrzymanych to niepełnoletni. Do zamieszek doszło także w sobotę w Hadze, gdzie rannych zostało pięciu policjantów i aresztowano co najmniej siedem osób. Demonstracje odbyły się też w innych holenderskich miastach.