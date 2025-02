Do zabójstwa 11-letniej dziewczynki doszło w sobotę po południu w mieście Nieuwegein w środkowej Holandii. Podejrzany o zabójstwo 29-latek został zatrzymany tego samego dnia w ogrodzie, w pobliżu miejsca zbrodni - przekazała agencja ENEX. Policja jak dotąd nie ustaliła, czy sprawca i ofiara znali się. Wiadomo, że 11-latka nie mieszkała na ulicy, na której została zaatakowana, ale w pobliżu.

11-latka ofiarą nożownika

Według sąsiadów, 11-latka i jej rodzina pochodzili z Erytrei, a ofiara w piątek świętowała urodziny. Mieszkańcy okolicy w rozmowie z dziennikiem "De Telegraaf" przyznali, że od jakiegoś czasu byli zaniepokojeni zachowaniem 29-latka, o czym informowali służby. Rzecznik policji przyznał, że zgłoszenie w jego sprawie wpłynęło dzień przed atakiem i dotyczyło "niezrozumiałego zachowania". - Wpadłem na niego w czwartek wieczorem. Zaczął na mnie krzyczeć. Odwróciłem się i pobiegłem do domu, a on rzucił się na mnie z krzykiem. Natychmiast zgłosiłem to policji - powiedział przed kamerami mieszkaniec Nieuwegein. Inny również widział 29-latka "krzyczącego na ulicy".