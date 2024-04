Szef gangu: przemoc na Haiti "szkodą uboczną"

Vitel'homme Innocent, bohater reportażu opublikowanego w poniedziałek przez CNN, znajduje się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. 37-latek jest liderem gangu Kraze Barye należącego do koalicji grup zbrojnych pod nazwą Viv Ansanm lub "Live Together" (Żyć razem), która pogrążyła Haiti w kryzysie. Jest poszukiwany przez haitańską policję za morderstwo, porwanie, żądanie okupów, gwałt, kradzież pojazdu i zniszczenie mienia.

W wywiadzie Innocent nie zaprzeczył tym oskarżeniom, jednocześnie przyznając, że "popełnił pewne błędy". W jego opinii przemoc, do której doszło w ostatnich miesiącach na ulicach stolicy Haiti Port-au-Prince, jest "szkodą uboczną". Zwrócił uwagę, że śmierć wielu ofiar jest przypadkowa. - Naszym marzeniem jest pozbycie się oligarchów, którzy uniemożliwiają rozwój kraju - oświadczył.

Według ekspertów, na których powołuje się CNN, podpalenia i zbiorowe gwałty to taktyka gangów w celu podporządkowania ludności cywilnej. ONZ podaje, że grupy zbrojne doprowadziły do śmierci 1660 osób i porwania co najmniej 438 osób, w tym 21 dzieci, w pierwszym kwartale 2024 r.