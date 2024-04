Prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że zawetuje ustawę o zagranicznych agentach, którą forsuje premier. Wzorowana na rosyjskiej ustawa przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 procent finansowania z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu

Jednocześnie przyznała, że zwolennicy ustawy mają większość, która pozwoli im to weto odrzucić. W tym celu wymaganych jest co najmniej 76 głosów. - Ale moje weto to głos narodu i ten głos zostanie usłyszany - oświadczyła Zurabiszwili.