W Tbilisi policja użyła siły wobec protestujących przeciwko "ustawie rosyjskiej"

Armatki wodne, gumowe kule i gaz łzawiący zostały użyte przez siły specjalne policji w Tbilisi do rozpędzenia we wtorek wieczorem protestu pod siedzibą gruzińskiego parlamentu. Jak informują lokalne media jedną z dotkliwie pobitych we wtorek wieczorem osób jest Lewan Chabeiszwili, lider głównej gruzińskiej partii opozycyjnej, Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Protest w którym uczestniczyły tysiące osób, to kolejna już demonstracja, odkąd rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wznowiła na początku kwietnia procedowanie ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwanej także "ustawą rosyjską".

"Specnaz rozpoczął rozpędzanie protestu przy pomocy armatek wodnych i kapsuł z gazem łzawiącym" – powiadomił portal Newsgeorgia.ge. W sieciach społecznościowych gruzińskie media publikowały nagrania z centrum stolicy.

Informowano o użyciu przez policję gazu pieprzowego, a także o brutalnym użyciu siły przez funkcjonariuszy wobec demonstrantów. Relacjonujący protest aktywiści i dziennikarze zamieścili w internecie nagrania, na których widać funkcjonariuszy bijących nieuzbrojonych uczestników protestów.

W centrum Tbilisi zgromadzono bardzo duże siły policji, w tym oddziały przygotowane do rozpędzania protestów, a także armatki wodne.

MSW wydało wieczorem we wtorek oświadczenie, że zastosowało środki specjalne "przewidziane prawem", ponieważ uczestnicy protestu nie zastosowali się do wezwań i nie rozeszli się, blokując wejście do parlamentu i uniemożliwiając wyjście posłom – informuje portal Interpress.ge.

"Uczestnicy wiecu konfrontowali się słownie i fizycznie z funkcjonariuszami, a także rzucali w ich stronę różnymi przedmiotami" – podano w komunikacie.

Lewan Chabeiszwili, lider głównej gruzińskiej partii opozycyjnej, Zjednoczonego Ruchu Narodowego, został dotkliwie pobity - poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela tej partii. Chabeiszwili zamieścił na platformie X swoje zdjęcia z zakrwawioną twarzą i podbitym okiem.

Protesty przeciwko "ustawie rosyjskiej"

W protest przed siedzibą parlamentu, w którym uczestniczyły we wtorek wieczorem tysiące osób, to kolejna już demonstracja, odkąd rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wznowiła na początku kwietnia procedowanie ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwaną także "ustawą rosyjską".

W ubiegłym roku w wyniku masowych protestów oraz wezwań państw zachodnich Gruzińskie Marzenie wycofało się z przyjęcia tych przepisów. Tym razem partia władzy jest zdeterminowana, by uchwalić nowe prawo, które, jak przekonuje, zapewni "przejrzystość finansowania" organizacji pozarządowych, opozycji i mediów.

Wzorowana na rosyjskiej ustawa, stąd nazwana jest "ustawą rosyjską" lub "ustawą o agentach zagranicznych", przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. środków finansowych z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Ministerstwo sprawiedliwości będzie mogło pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Zachód wyraża zaniepokojenie

Przedstawiciele USA, UE, ONZ wyrażają zaniepokojenie z powodu wznowienia praw nad ustawą i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z projektu. Zwracają m.in. uwagę, że stoi on w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 r. otrzymała status kandydata do UE.

Mimo że Gruzini znowu masowo wyszli na ulice, Gruzińskie Marzenie przekonuje, że nie ustąpi, a krytyczne uwagi i apele ze strony USA, UE czy organizacji międzynarodowych nazywa "ingerencją w sprawy wewnętrzne".

W środę w parlamencie Gruzji ustawa ma być głosowana w drugim czytaniu.

