Lider opozycji "pobity do nieprzytomności" i zatrzymany. Nagranie

Nika Gvaramia, lider jednej z czterech głównych partii opozycyjnych Gruzji, został pobity do nieprzytomności i zatrzymany przez policję - poinformowała w mediach społecznościowych jego partia. Na nagraniu widać, jak grupa funkcjonariuszy szarpie go, a później za ręce i nogi niesie do samochodu.