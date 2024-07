Hotelarze chcą zmian

Burmistrz Santorini Nikos Zorzos opowiada się za zmniejszeniem liczby turystów przybywających wycieczkowcami do 8 tysięcy dziennie. Obecnie jest to około 17 tysięcy osób. - W najlepszym interesie naszej ziemi jest to, by wprowadzić limit - dodał burmistrz.