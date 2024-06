MSW podało, że 18-latek został zatrzymany 22 maja w Saint-Etienne w środkowej Francji. - Pierwsze ustalenia wskazują na to, że aktywnie planował on atak na stadion Geoffroy Guichard w Saint-Etienne w związku z zawodami piłkarskimi, które się tam odbędą podczas igrzysk - oświadczył resort. Telewizja BFMTV podała, że domniemany zamachowiec przybył do Francji w 2023 roku wraz z rodzicami.