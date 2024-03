Skłamała, że nauczyciel ją uderzył. Państwo pozwie uczennicę

Sprawa dotyczy wydarzenia, do którego doszło 28 lutego w liceum Maurice Ravel w Paryżu. Dyrektor szkoły polecił wówczas trzem uczennicom, muzułmankom, by zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zdjęły swoje nakrycia głowy. Francja jako kraj świecki od 2004 roku nie zezwala na noszenie widocznych symboli religijnych w szkołach publicznych. Dwie z uczennic zastosowało się do prośby, natomiast trzecia tego nie zrobiła, co wywołało wymianę zdań między nią a dyrektorem. Nastolatka oskarżyła następnie mężczyznę, że ją uderzył, złożyła przeciwko niemu skargę i nagłaśniała swoje twierdzenia w mediach społecznościowych.