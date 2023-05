Prezydent Macron z hitlerowskim wąsem? Śledztwo w sprawie kontrowersyjnych plakatów

Prokuratura w Awinionie wszczęła postępowanie w związku z wywieszeniem w mieście kilkudziesięciu plakatów przedstawiających wizerunek Emmanuela Macrona. Domalowane na twarzy cyfry układają się nie tylko w znaczącą liczbę, ale i charakterystyczny wąs. Plakaty pojawiły się w czwartek i są nawiązaniem do przeforsowanej niedawno reformy emerytalnej.

Jak poinformowało francuskie radio RFI, prokuratura w Awinionie wszczęła postępowanie dotyczące publicznego znieważenia i "prowokowania do buntu" po tym, jak w mieście wywieszono około trzydziestu plakatów przedstawiających karykaturę prezydenta Emmanuela Macrona, która wielu kojarzy się z postacią Adolfa Hitlera.

Macron z wąsem z liczby 49.3

Plakaty zostały rozwieszone w czwartek. Narysowany jest na nich Macron w garniturze, z siwymi włosami oraz z charakterystycznym wąsem, podobnym do tego, jaki nosił Adolf Hitler. Wąs u Macrona powstał z liczby 49.3. RFI zauważa, że jest ona nawiązaniem do artykułu francuskiej konstytucji, który władze wykorzystały do przeforsowania kontrowersyjnej reformy emerytalnej. Wokół podobizny Macrona napisano słowa "nie dziękuję". Znalazło się tam także zdanie: "obywatelskie nieposłuszeństwo staje się świętym obowiązkiem, gdy państwo staje się bezprawne lub skorumpowane".