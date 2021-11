Brianna, Danish, Rudy, Franco. Oni zginęli po wybuchu paniki na koncercie Travisa Scotta

Na koncert Travisa Scotta i festiwal Astroworld poszli się bawić. W Houston doszło jednak do tragedii i osiem osób poniosło śmierć, po tym jak w tłumie wybuchła panika. Tożsamość części z nich jest już znana. To młodzi ludzie w wieku 16-27 lat.

Do tragedii doszło w piątek wieczorem podczas koncertu inauguracyjnego festiwalu Astroworld odbywające się w kompleksie NRG Park w Houston. Około godz. 21:15 czasu miejscowego (godz. 3:40 w sobotę w Polsce), gdy rozpoczął się występ rapera Travisa Scotta, kilkudziesięciotysięczny tłum fanów zaczął napierać na scenę. Po około 20 minutach - z nieznanych wciąż przyczyn - wybuchła panika.

Wskutek tragedii zginęło osiem osób, a około 300 zostało mocniej lub lżej rannych. Ofiary śmiertelne to osoby w zdecydowanej większości młode. Jak pisze BBC - najmłodsza z nich miała prawdopodobnie 14 lat. Jej tożsamość nie została jeszcze ujawniona.

Tłumy na festiwalu Astroworld w Houston

Inną z ofiar śmiertelnych był Rudy Pena z Laredo w Teksasie. Jego wieku nie udało się na razie potwierdzić. Siostra Rudy;ego w rozmowie z "Laredo Morning News" opisała go jako "najsłodszego z ludzi, przyjacielskiego i towarzyskiego". stwierdziła, że "Rudy był najsłodszą oraz najbardziej przyjacielską i towarzyską osobą, jaką znała".

Pracują wydziały zabójstw i narkotykowy

W sobotę szef lokalnej policji w Houston Troy Finner poinformował, że wydarzeniami z koncertu Scotta zajmują się wydziały zabójstw i narkotykowy. Wyspecjalizowane zespoły analizują m.in. nagrania, by odnaleźć przyczynę nagłego naporu w stronę sceny oraz tego, dlaczego ludzie nie mieli drogi ucieczki.

Jak dodał, kilkoro uczestników zdarzenia - w tym jeden z oficerów ochrony - musiało zostać poddanych leczeniu po przedawkowaniu narkotyków. - Mamy raport oficera, z którego wynika, że podczas próby zatrzymania obywatela poczuł ukłucie w karku. Kiedy go zbadano, stracił przytomność, a personel medyczny rzeczywiście dostrzegł ślad wkłucia - powiedział Finner.

Policja bada w związku z tym to, czy w trakcie koncertu ktoś celowo podawał niektórym jego uczestnikom narkotyki - bez ich wiedzy.

Travis Scott w swoim pierwszym oświadczeniu po tragedii zaznaczył, że jest zaangażowany we współpracę ze społecznością Houston w celu wsparcia poszkodowanych i ich rodzin. Jak pisze BBC, przeciwko niemu i organizatorowi festiwalu, na którym doszło do tragedii, wpłynęły już do sądu pierwsze pozwy.