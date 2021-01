Głód, brak opieki medycznej, strach. "Środkowy Tigraj to czarna dziura"

Rząd zajął Mekelle, stolicę zbuntowanego regionu, jednak organizacje humanitarne, ONZ i niektórzy urzędnicy twierdzą, że dotarcie do potrzebujących ludzi nadal jest utrudnione z powodu przemocy, biurokracji i przeszkód logistycznych. - Ludzie są wystraszeni, wiele wycierpieli - powiedziała agencji Reutera Mari Carmen Vinoles z organizacji Lekarze bez Granic, której pracownicy dotarli do obszarów wiejskich Tigraju w pobliżu miast Adigrat i Aksum.

Skradzione karetki pogotowia

W Adigrat Lekarze bez Granic byli świadkami scen, kiedy medycy i pielęgniarki walczyli o utrzymanie przy życiu głodujących. Dowiedzieli się także, że karetki pogotowia należące do głównego szpitala zostały skradzione. - Za każdym razem, gdy docieramy do nowego obszaru, okazuje się, że brakuje tam żywności, wody, usług zdrowotnych, a wielu ludzi się boi. I wszyscy proszą o jedzenie - dodała Mari Carmen Vinoles.

Wielu mieszkańców Tigraju korzystało z pomocy żywnościowej jeszcze przed wybuchem konfliktu, a plagi szarańczy na początku 2020 roku pogorszyły sytuację. - Środkowy Tigraj to czarna dziura, ponieważ większość ludzi pozostaje we wsiach, a grupy pomocowe mają dostęp tylko do miast - stwierdził Panos Navrozidis, szef etiopskiego oddziału organizacji walczącej ze skutkami głodu w różnych częściach świata Action Against Hunger. - Strach przed walką sprawia, że ​​ludzie ukrywający się w górach nie mają dostępu do jedzenia i leków - dodał.